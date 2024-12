Agrar-Terminmarkt (16. Dezember ’24) / Nur wenig Weizen und Raps am Markt, Verkäufer warten ab

Die Weizenmärkte wurden in der vergangenen Woche in enger Korrelation zu Mais gehandelt, da der moderat unterstützende USDA-Bericht zu Wochenbeginn bereits seine Wirkung auf den Markt zu entfalten schien.

Bis Februar, wenn der Markt eine klare Einschätzung des Ausmaßes des zu erwartenden Rückgangs der russischen Exporte für das Wirtschaftsjahr und der Produktionsaussichten für den Sommer 2025 abgeben kann, werden sich die Händler wahrscheinlich an einen eher technisch orientierten Handel gewöhnen müssen, da die globalen Fundamentaldaten den Händlern angesichts der Jahreszeit offen gesagt nicht viele neue Informationen bieten.

Die Prämien am Kassamarkt bleiben sehr fest. Das Angebot ist sehr überschaubar.

Der Rapspreis konnte deutlich zulegen und versuchte erneut das Saisonhoch zu durchbrechen. Auch hier bleibt das Angebot am Kassamarkt sehr überschaubar. Dennoch nutzen einige Verkäufer die guten Prämien auf den hinteren Terminen.

241216 Terminmarktnotierungen

www.ks-agrar.de