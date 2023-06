Ferkelmarkt KW 26/’23: Ferkelnachfrage kühlt ab, Absatzsicherheit bleibt hoch

Wie zu Sommerbeginn üblich, kühlt die monatelang überhitzte Ferkelnachfrage aktuell ab. Vom Volumen her bleibt das Nachfrageminus im überschaubaren Bereich.

Parallel zur Nachfrageminderung setzt sich in einigen Regionen der EU auch das rückläufige Ferkelangebot fort. So sind die Ferkelmengen in Deutschland weiter deutlich fallend. Laut Marktbeobachtern ist der Strukturbruch in der Sauenhaltung noch im Gange. Selbst die aktuell sehr gute Preissituation kann nicht verhindern, dass weitere Ferkelerzeuger laufend die Produktion einstellen. Die Ferkelnotierungen bleiben im gesamten EU-Raum unverändert.

Auch am heimischen Markt fällt die Ferkelnachfrage etwas geringer aus als zuletzt. Das Ferkelangebot verharrt auf niedrigem Niveau, die hohe Absatzsicherheit hat bei unveränderter Notierung von 4 Euro/kg weiterhin bestand.

Notierung Ö-PIG-Ferkel KW 26/’23 – 26. Juni bis 2. Juli

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 4,00 (=)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com