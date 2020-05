Ferkelmarkt KW 20/2020: schlagartig minus 30 Cent

Der gesamte EU-Schweinemarkt kommt immer mehr ins Trudeln, teils zeigen sich bereits chaotische Züge. Besonders ausgeprägt ist die Misere in unserem Referenzland Deutschland. Dort hat bei der Internetbörse am vergangenen Freitag kein einziges angebotenes Schlachtschwein einen Käufer gefunden, zudem folgten am Wochenende dann auch noch Schlachthofschließungen aufgrund massenhafter Coronainfektionen beim Schlachthofpersonal.

Diese Entwicklungen lassen Eu-weit auch die Ferkelpreise stark abrutschen. Nach einem bereits in der Vorwoche kräftig reduzierten Preis, stürzen die deutschen Ferkelpreise in dieser Woche um acht Euro richtiggehend ab.

schmerzlicher Preisrückgang

Der heimische Ferkelmarkt kann sich dieser Preisentwicklung nicht entziehen. Die Notierung verlor schlagartig 30 Cent an Wert und beträgt damit aktuell 2,70 Euro/kg. Dieser schmerzliche Preisrückgang war aus absatztechnischer Sicht unausweichlich, damit ein geregelter Absatz eines inzwischen steigenden Angebots auch weiterhin erhalten werden kann.

Notierung Öhyb-Ferkel KW 20/ 11. bis 17. Mai 2020:

(Euro/kg)

• Öhyb-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 2,70 (–0,30)

Johann Stinglmayr, VLV

