Ferkelmarkt KW 05/’25: MKS-Schock flacht ab, Notierung stabil

Deutlich freundlicher zeigt sich in dieser Vermarktungswoche der europäische Ferkelmarkt. Nach dem in Deutschland bis dato kein weiterer MKS-Fall aufgetaucht ist, dürfte die erste Schockwelle am Schweinemarkt verdaut sein. Es ist spürbar mehr Zuversicht für die nächsten Wochen erkennbar. Nach wie vor sind aber im gesamten EU-Raum auch die Auswirkungen der Schlachtausfälle zum Jahreswechsel zu verspüren. Die europäischen Ferkelnotierungen bewegen sich allesamt seitwärts.

In Österreich ist zuletzt eine vollständige Räumung des Ferkelangebotes gelungen.

Die zunehmende Aufarbeitung stehengebliebener fertiger Schlachtschweine belebt die Ferkelnachfrage. Die heimische Notierung verbleibt bei 2,95 Euro/kg.

Ö-PIG-Ferkel KW 05/’25 – 27. Jän. bis 2. Feb.

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 2,95 (=)

