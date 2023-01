Ferkelmarkt KW 05/’23: Diese Woche 3,40 Euro/kg

Nachfragehoch am Ferkelmarkt, Wartezeiten für Mäster. Im Vergleich zum Vorjahr werden heuer seit Jahresbeginn deutlich mehr Ferkel nachgefragt. EU-weit war von der saisonal üblichen Jännerflaute nichts zu spüren. Der guten Nachfrage steht ein sehr überschaubares Ferkelangebot gegenüber. Aufgrund der in den beiden zurückliegenden Jahren teils kräftigen Bestandsreduktionen in den Ferkelerzeugerbetrieben wird die Mangelsituation weiter andauern. In der aktuellen Vermarktungswoche steigen die Ferkelpreise im gesamten EU-Raum an. Das Preispotential wird dabei noch nicht ausgeschöpft.

Am heimischen Ferkelmarkt vergrößert sich die Differenz zwischen Nachfrage und Angebot stetig. Damit lassen sich Wartezeiten für die Mäster im Ferkelbezug nirgends vermeiden. Die Notierung stieg für die laufende Woche um zehn Cent auf 3,40 Euro/kg.

Notierung Ö-PIG-Ferkel KW 05/’23 – 30. Jän. bis 5. Feb

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,40 (+0,10)

Johann Stinglmayr, VLV

- Bildquellen - Ferkel Vor Absetzen 3 ID77187: Agrarfoto.com