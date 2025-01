Ferkelmarkt KW 04/’25: Deutsche MKS-Misere schwappt über

Die Auswirkungen des MKS-Ausbruchs in Deutschland sind dramatisch. Im Zusammenwirken mit den feiertagsbedingten Problemen trifft die deutsche Misere den Schweine- und Ferkelmarkt in ganz Europa nun in voller Härte.

Die Handelseinschränkungen, die nun Deutschland insbesondere im Geschäft mit Drittländern erfährt, haben zu allererst auf die deutschen Schweinehalter selbst extreme Auswirkungen. Auch die übrigen EU-Länder können sich den Folgewirkungen nicht entziehen. Ein dramatischer Absturz der deutschen Ferkel- und Schweinenotierungen zieht das Preisgefüge in der gesamten EU nach unten.

Auch in Österreich ist damit eine Preisreduktion alternativlos. Etwa die Hälfte der aktuellen Schweinepreisverluste trägt dabei das Ferkelpreisminus. Die heimische Ferkelnotierung beträgt damit in der aktuellen Vermarktungswoche 2,95 Euro (–10 Cent).

Dramatischer als dieser Preisverlust, ist aber die Tatsache, dass sich Ferkel aus deutschen MKS- und ASP-Restriktionsgebieten in Österreich befinden. In Zeiten von ASP und jetzt MKS ist das ein verantwortungsloses Spiel mit dem Feuer.

Ö-PIG-Ferkel KW 04/’25 – 20. bis 26. Jän.

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 2,95 (–0,10)

