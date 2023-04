Jedes Jahr werden Milliarden von lebenden Tieren auf der Straße, auf dem Seeweg, mit der Eisenbahn oder per Flugzeug innerhalb der EU, in die EU oder aus der EU zu Aufzuchts-, Mast-, Schlacht- oder anderen Zwecken transportiert. Die EU hat Rechtsvorschriften zum Tierschutz beim Transport erlassen, die aber nicht in allen Mitgliedstaaten eingehalten werden. Transportunternehmen nutzen die in den verschiedenen nationalen Sanktionssystemen bestehenden Schlupflöcher rigoros aus. Zudem wirken sich Faktoren wirtschaftlicher und regulatorischer Natur auf Lebendtiertransporte innerhalb der EU und in Drittländer aus.