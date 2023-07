Erleichterungen bei steuerfreiem Hausbrand

Auf viel Unverständnis stieß eine im vergangenen Jahr beschlossene EU-Anpassung im Alkoholsteuergesetz, die zu zahlreichen Ungereimtheiten beim steuerfreien Hausbrand geführt hat. „Vor allem beim Getreidebrennrecht wurden viele ausgeschlossen, die seit Jahrzehnten privat und für den Eigenbedarf gebrannt haben“, ist Bauernbund-Abgeordneter Manfred Hofinger erleichtert, dass diese Ungereimtheit nun im letzten Plenum des Nationalrates vor dem Sommer ausgeräumt werden konnte. „Der Appell des Bauernbundes hat hier Wirkung gezeigt“, so Hofinger. Schnapsbrennen muss für den Eigengebrauch möglich sein. „Diese Tätigkeit sollte nicht durch bürokratische Vorschriften unnötig eingebremst werden“, so Hofinger in seiner kleinen Brennerei mit ÖVP-Klubobmann August Wöginger.

- Bildquellen - Hofinger/Wöginger: Privat