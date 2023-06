Erfolgreicher Rapsanbau mit LG Apollonia und Architect

Winterraps ist trotz der derzeit schwierigen Rahmenbedingungen ein wesentlicher Faktor in vielen getreidebetonten Fruchtfolgen. Neben dem reinen Ertragspotenzial werden die Faktoren Spätsaatverträglichkeit, Schnellwüchsigkeit, Trockentoleranz und auch die Toleranz gegenüber dem Wasserrübenvergilbungsvirus immer bedeutender.

Der Hochleistungshybrid Architect kann die Anforderungen zur Gänze erfüllen, das bestätigen auch die Rückmeldungen aus der Praxis. Architect gehört in allen Anbauregionen zu den ertragsstärksten und ertragsstabilsten Rapssorten. Weiters überzeugt die Limagrainzüchtung mit sehr guter Standfestigkeit, bester Stängelgesundheit und ausgezeichneter Schotenplatzfestigkeit. Die beliebteste Rapso-Sorte Österreichs wird auch zum Anbau 2023 mit einem Naturalrabatt von 13 Prozent angeboten. Die Landwirte erhalten 1,7 Mio. Korn zum Preis von 1,5 Mio. Korn.

Hervorragend in der Praxis angekommen ist mittlerweile die Neuzüchtung LG Apollonia. Aufgrund der herausragenden Ertragsleistungen und sehr hohen Fettgehalte wurde dieser auch sofort in die Sortenliste des „Rapso-Programms“ aufgenommen. LG Apollonia ist trotz längeren Wuchses extrem standfest, überdurchschnittlich stängelgesund und extrem schnellwüchsig.

- Bildquellen - Raps: Probstdorfer