Claas-Partner Landtechnik Schuster eröffnet neue Filiale

13.000m2 – so riesig ist das Areal der neuen Niederlassung des langjährigen Claas Vertriebspartners Schuster Landtechnik im Gewerbegebiet von Wullersdorf. „Damit hat sich unsere Familie einen Traum erfüllt und über die Schnellstraße sind wir einfach zu erreichen“, freut sich Geschäftsführer Robert Schuster. Im Jänner 2023 wurde die nachhaltig gebaute Filiale eröffnet: Der Holzbau wird durch eine Luftwärmepumpe beheizt und am Dach erzeugt die eigene PV-Anlage genügend Strom. Neben den Verkaufsräumen bietet das Gebäude viel Platz für Lager-, Ausstellungs- und Vorführmaschinen, was für Robert Schuster ein wichtiger Punkt ist: „Wir wollen viele Lagermaschinen vor Ort haben, die unsere Kunden ausprobieren können. Nur wenn man etwas selbst testet, kann man sich gut entscheiden.“ Hier im Weinviertel ist die technische Vielfalt besonders wichtig, denn für den Weinbau werden auch kleine Maschinen benötigt. Deshalb bietet Schuster neben Traktoren wie Class Nexos und Elios ein volles Programm an Bodenbearbeitungsgeräten und Traubenvollerntern.

www.landtechik-schuster.at

- Bildquellen - Schuster Foto: Landtechnik Schuster