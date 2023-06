Um „auch zukünftig erfolgreich und nachhaltig Saatgut produzieren zu können“, hat man gemeinsam mit der hauseigenen Innovationsplattform – dem Agro Innovation Lab – die „Seed Innovation Challenge“ ins Leben gerufen. Start-ups sowie klein- und mittelständische Unternehmen sind eingeladen, ihre einschlägigen Projekte aus den Bereichen Züchtung, Portfoliomanagement, Vermehrung, Aufbereitung, Vertrieb und Logistik sowie Qualitätsmanagement im Wettbewerb einzureichen. In der RWA-Zentrale in Korneuburg werde in mehreren Auswahlrunden ein Sieger gekürt. Diesem winkt ein Preisgeld von 10.000 Euro sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Kooperationsmöglichkeiten. Außerdem eröffne sich für alle Teilnehmer ein „Netzwerk in Richtung Forschung, Industrie und Züchtungseinrichtungen“, wird betont. Bewerbungen werden bis 23. Juli entgegengenommen, die Verkündung der Sieger erfolgt im November bei den „Seed Innovation Days“.

