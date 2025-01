Eiermarkt KW 03/’25: Das typische “Jännerloch” ist heuer ausgeblieben

Die Nachfrage nach Eiern bleibt auch nach den Feiertagen stetig. Nicht nur in Österreich sondern in ganz Europa zeigt sich ein ähnliches Bild. Das typische Jännerloch ist bis dato ausgeblieben. Bioware ist weiterhin gesucht, das Angebot in der Boden- und Freilandhaltung ist knapp bedarfsdeckend. Die Preise für Industrieware haben sich in allen Haltungsformen auf hohem Niveau eingependelt.

Die strikte Einhaltung sämtlicher Biosicherheitsmaßnahmen ist weiterhin unumgänglich, um eine Weiterverbreitung der Geflügelpest (HPAI) möglichst zu verhindern.

EZG Frischei