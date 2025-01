Die oft übersehene Schönheit der mitteleuropäischen Flora verdient besondere Aufmerksamkeit – sowohl wegen ihrer Robustheit in Bezug auf Trockenheit und starker Sonneneinstrahlung als auch aufgrund ihres ökologischen Werts insbesondere für Insekten und Vögel.



Die lichtliebende Mehlbeere gedeiht vor allem in offeneren Bereichen im Wald, an Waldrändern, auf Mager- und Trockenrasen sowie an felsigen Hängen. Sie ist äußerst trockenheitsresistent, eine Eigenschaft, die sie zu einem wertvollen Zukunftsbaum macht – in städtischen Gebieten, als bereichernde Mischbaumart in Wäldern oder an exponierten Steillagen in Schutzwäldern.



Mit ihren auffälligen weißen Blüten und leuchtend roten Früchten bietet die Mehlbeere einen wichtigen Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Tierarten. Das widerstandsfähige Rosengewächs wächst sehr langsam, dementsprechend hart ist sein Holz, welches vor allem Verwendung für Drechsel- und Wagnerarbeiten findet. Der Name “Mehlbeere“ leitet sich wahrscheinlich von den “mehligen“ Früchten ab, die früher zur Streckung von Mehl genutzt wurden.

- Bildquellen - Mehlbeere: adobestock.com