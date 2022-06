Deutsche Diskonter setzen auf „5-D“-Fleisch

Was 2021 von mehreren deutschen Lebensmittelhandelsketten angekündigt wurde, wird nun von Lidl Deutschland erstmals umgesetzt. Als erster Lebensmitteleinzelhändler stellt Lidl in allen 3.200 Filialen ab sofort das gesamte Rind-, Schwein- und Geflügelfrischfleisch sowie Wurstsortiment auf deutsche Herkunft um. „5-D-Regel“ heißt das Konzept, worauf sich Verbände, Händler und Verarbeiter aus Solidarität mit den Tierhaltern einigten. „5xD“ steht für Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung und Verarbeitung ausschließlich in Deutschland.

Auch Mitbewerber Kaufland hat die Einführung der 5-D Regel mit Mitte des Jahres umgesetzt, beschränkt sich jedoch vorerst auf Schweinefrischfleisch. Seit vergangenem Jahr werde auch kein Schweinefleisch aus Haltungsstufe 1 mehr vermarktet, mit Ausnahme von Filet, so Kaufland.

Stufe 1 entspricht im deutschen Lebensmitteleinzelhandel dem gesetzlichen Mindeststandard.

