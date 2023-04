Danach sind Lebendviehexporte auf dem Seeweg in der Inselnation passé. Ende April tritt ein 2022 beschlossenes, entsprechendes Ausfuhrverbot in Kraft. Künftig dürfen Rinder oder Schafe nur noch per Flugzeug transportiert werden. Neuseelands Landwirtschaftsminister Damien O’Connor schildert die Beweggründe: „Im Mittelpunkt unserer Entscheidung steht die Wahrung des Rufs Neuseelands als Nation mit hohen Tierschutzstandards.“ In der Vergangenheit hatte es mehrfach Tierschutzprobleme auf Transportschiffen gegeben. Ausschlaggebend war schließlich ein 2020 im Sturm mit 41 Besatzungsmitgliedern und fast 6.000 Rindern gesunkenes Schiff.

- Bildquellen - Tiertransport: YOSHI -S TOCK.ADOBE.COM