Agrar-Terminmarkt (6. Juli ’23) / Fundsmanager nervös, Kurse sehr volatil

Gestern Nachmittag konnten die Preise an der Matif deutlich zulegen. Vor allem der Weizenpreis machte einen Sprung nach oben. Es gibt weiterhin einige Unklarheiten für die Produktion. Die Bedingungen in Kanada sind deutlich schlechter als im letzten Jahr. Für Deutschland bleiben wir dabei, es wird spannend, was die ersten Partien bringen werden.

Nachdem der September-KC-Weizen (Kansas City) am Montag unter $8,00 geschlossen hatte, fand er am Mittwoch nach der Eröffnung um 15:30 Uhr Unterstützung und schloss mit einem Plus von 49 3/4 Cents bei $8,46 1/4 und damit wieder über dem 100-Tage-Durchschnitt von $8,25. Die Fundsmanager sind einfach sehr nervös. Dies zeigte sich gestern zum Teil auch an der Matif.

Die Sojabohnen legten in den letzten Tagen einen Sprung von 88 ct/bu (32,33 $/t) hin. Gestern zeigte der Kurs kaum eine Reaktion. Aktuell ist es noch zu früh, über Ertragseinbußen für die Sojabohnen zu sprechen. Aber auch die Bohne trägt ein potenzial in sich, weiter sehr Stark auf Einflüsse zu reagieren, die den Ertrag gefährden würden.

Am Freitagabend wird der USDA Bericht zeigen, wie die Analysten die Situation einschätzen werden. Heute Morgen notiert der Weizenpreis an der Cbot im Minus, aber er konnte auch nach Börsenschluss an der Matif nochmal deutlich zulegen.

Wir gehen heute von einer unveränderten Eröffnung an der Matif aus.

230706 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de