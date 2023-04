Agrar-Terminmarkt (5. April ’23) / Schwäche dauert an, geringe Nachfrage am Kassamarkt

Auch gestern konnten sich die Preise nicht stabilisieren. Der Weizenpreis verlor noch einmal leicht an Wert. Die Nachfrage am Kassamarkt bleibt aktuell einfach weiterhin hinter dem Angebot zurück. Die Mühlen sind zurzeit auf viele Stationen keine Käufer, zumindest für die alte Ernte nicht. Lediglich die Kraftfutterindustrie versorgt sich kontinuierlich. Große Sprünge macht aber auch hier keiner.

Nachdem der Rapspreis die Marke von 500 €/t nicht in Angriff nehmen konnte ist dieser gestern wieder deutlich abgefallen. Betrachtet man die Verfügbarkeiten für Rapssaat, stellt man einfach fest, Importe plus Mehrproduktion, lassen ohne Überraschungseffekt kaum höhere Preise zu.

Der US-Mai-KC-Weizen versuchte am Dienstag höher zu notieren, schloss jedoch 2 3/4 Cent niedriger bei $ 8,72 1/2 und hielt sich damit über dem 100-Tage-Durchschnitt von $ 8,58, konnte jedoch die Marke von $ 9,00 nicht überschreiten, selbst wenn der Erntefortschrittsbericht vom Montag für etwas Auftrieb sorgte.

Mai-Sojabohnen schlossen am Dienstag mit einem Minus von 4 1/2 Cents bei $15,17 1/2 und hielten sich damit über ihrem 100-Tage-Durchschnitt von $14,92 und einem Aufschlag von 34 3/4 Cents gegenüber dem Juli-Kontrakt, da erwartet wird, dass die Vorräte an Sojabohnen aus alten Ernten in diesem Sommer knapp sein werden.

Aktuell steht die Cbot unter Druck. Die Matif sollte folgen.

230405 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de