Agrar-Terminmarkt (27. Mai ’24) / Weizenbestände in Russland leiden unter Spätfrösten und Trockenheit

Nachdem der Weizenmarkt an der Matif den ganzen Freitag über mehr oder weniger lustlos auf Vortagesniveau gehandelt wurde, kam gegen Ende doch noch Stimmung auf. Das Thema ist die Sorge um die Weizenernte. Sollte sich bewahrheiten, was für Russland diskutiert wird, könnte es noch weiter nach oben gehen. Dann würden heute schon knapp 8 bis 10 Mio. t auf der Habenseite fehlen. Auch wenn es mancher nicht gerne hört: Für Deutschland gehen wir derzeit von einem durchschnittlichen Ertrag aus.

Der Rapspreis ist zum Novembertermin wieder unter die Marke von 500 €/t gefallen, nachdem auch Sojaöl nachgegeben hat. Einige Marktteilnehmer sprechen bereits von der Trockenheit in Australien. Heute sehen wir darin noch kein Problem, aber in den nächsten acht Wochen könnte es eines werden.

Heute ist Feiertag in den USA, die Börse öffnet erst heute Abend wieder. Die Nachfrage am Spotmarkt ist weiterhin sehr verhalten. Die Prämien bleiben sehr schlecht. Wir sind gespannt, wer zuerst Schwäche zeigt, die Verkäufer oder die Käufer. Aus heutiger Sicht gehen wir aber davon aus, dass die Käufer mit Beginn der Ernte die Prämien anheben müssen. Zum Ende der Woche sind in Südrussland einige Niederschläge gemeldet, aber nur sehr wenige.

240527 Terminmarktnotierungen

