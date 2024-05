Agrar-Terminmarkt (24. Mai ’24) / Freundlicher Start, Gewinnmitnahmen zum Wochenende

Nach Handelsschluss an der Matif konnte der Weizenpreis an der Cbot wieder drehen. Der Markt schloss an allen drei US-Börsen im Plus. Nach den Daten des Census Bureau haben die US-Weizenverkäufe die Schätzung des USDA von 19,5 Mio. t für 2023/24 bereits übertroffen, aber die tatsächlichen Verschiffungen bleiben fraglich; letzte Woche wurden 195.951 t Weizen verschifft, so dass die Gesamtverschiffungen für 2023/24 bei 16,9 Mio. t liegen, 2% höher als vor einem Jahr. Dies ist sehr erfreulich, wenn man bedenkt, dass erwartet wurde, dass die Exporte unter denen des Vorjahres liegen würden.

Der IGC schätzt die russische Weizenproduktion auf 85,5 Mio. t.

November-Sojabohnen schlossen am Donnerstag mit einem Minus von 2 1/4 Cent bei $ 12,16, wobei der wöchentliche USDA-Bericht zu den Exportverkäufen wenig ermutigend ausfiel. Der Rapspreis konnte deutlich zulegen und schloss zum ersten Mal seit mehr als zehn Monaten wieder über 500 €/t auf den hinteren Terminen. Dieser Preis konnte mit einer Option abgesichert werden.

Heute Morgen notieren die Preise an der Cbot wieder im Plus, was auch der Matif zu einem freundlichen Start verhelfen sollte. Am Nachmittag könnte es wieder zu Gewinnmitnahmen kommen.

240524 Terminmarktnotierungen

