Agrar-Terminmarkt (23. Mai ’24) / Kassamarkt stemmt sich gegen den Preisanstieg

Der Weizenpreis wird weiterhin vom Wetter beeinflusst. Nach einer starken Eröffnung begann der Weizenpreis gestern zu bröckeln und schloss unter dem Widerstand von 262,5 €/t.

Das Wetter in Russland bleibt für den Weizen ungünstig. In Frankreich ist es nach wie vor zu nass und in Kanada verzögert sich die Aussaat weiter. Der Kassamarkt stemmt sich weiterhin mit schwachen Prämien gegen den Anstieg. Sollte der Anstieg aber nicht nur temporär sein, wird es schwierig werden, ihn dauerhaft zu halten.

Auch der Rapspreis konnte gestern deutlich zulegen. Unterstützt wurde die Bewegung durch eine freundliche Entwicklung im Sojakomplex.

Auch der Maispreis gab nach einem starken Start im Tagesverlauf nach. In Süddeutschland bleibt der Kassamarkt fest. Die Preise ab Station liegen um 10 bis 15 €/t über dem Matif Fronttermin.

Heute Morgen notieren die Preise an der Cbot über alle Produkte im Minus. Trotz der vielen Niederschläge rechnen wir in Deutschland weiterhin nur mit durchschnittlichen Erträgen. In den vergangenen Jahren waren die Erträge in trockenen Jahren in der Regel immer besser als in zu nassen Jahren. Ab nächster Woche soll auch der Süden Russlands mehr Niederschlag bekommen.

240523 Terminmarktnotierungen

