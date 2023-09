Agrar-Terminmarkt (18. Sept. ’23) / Weizen etwas stärker, aber mit Fragezeichen

In der zurückliegenden Woche konnte der Weizenpreis an der Matif wieder zulegen. Die Kurse stiegen wieder über die Marke von 243 €/t. Der Kurs konnte damit die 20, 50 und 100 Tage Linien durchbrechen. Heute (Mo., 18. Sept.) wird sich zeigen, ob es sich um eine

“Bullenfalle” handelt.

Die ersten Schiffe sind in der Ukraine zur Beladung eingelaufen, es wird sich zeigen, ob das für die Zukunft funktionieren wird. Wir sind skeptisch, aber für die zukünftige Preisentwicklung spielt das unserer Meinung nach kaum noch eine Rolle.

November-Sojabohnen schlossen am Freitag mit einem Minus von 20 1/4 Cents bei

$13,40 1/4 und blieben damit in einem für die Erzeuger profitablen Bereich, zeigten aber keine Anzeichen dafür, dass sie vor der Ernte noch weiter steigen müssten.

Der Rapspreis konnte sich am Freitag dagegen relativ stabil halten. Die Nachfrage am Kassamarkt bleibt für das alte Jahr weiterhin sehr zurückhaltend. In den USA kann der Weg über den Mississippi nach New Orlans nur noch sehr eingeschränkt genutzt werden, damit ist ein Export auf diesem Weg fast blockiert.

In Brasilien nähert sich die Safrinha-Ernte dem Ende der Ernte und die Aussaat der ersten Maisernte 2023/24 hat begonnen. Für Südbrasilien wird in der Sieben-Tage-Vorhersage weiterhin Regen gemeldet, und in Rio Grande do Sul sind Überschwemmungen ein Thema. Wir erwarten die Matif heute auf Vortagesniveau zu Eröffnung.

230918 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de