Agrar-Terminmarkt (18. April ’23) / Stopp der Ukrainelieferungen wird preiswirksam

Die neue Woche begann gestern Montag, 17. April, mit Kurssteigerungen für Weizen, Raps und Mais. Die Vermutungen, dass die Russen den Getreidekorridor nicht verlängern, machen die Runde. Zudem haben Polen, Slowenien und Ungarn die Importe aus der Ukraine in die EU gestoppt. Ob es rechtens ist, das die drei Länder diesen Alleingang wagen, wird sich zeigen. Da der Markt noch einiges an shorts beinhaltet, könnte die Rally noch etwas anhalten.

In den USA schloss schloss der Juli-KC-Weizen nach einem schwächeren Start mit einem Plus von 13 1/4 Cents bei $ 8,76 1/2 und hielt sich damit über dem 100-Tage-Durchschnitt von $ 8,43, während der Mai-Kontrakt noch nicht nachhaltig über $ 9,00 notierte. Laut den Daten der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) vom Freitag sind die Fonds mit 106.364 Kontrakten auf Chicagoer Weizen netto im Minus.

Juli-Mais schloss am Montag mit einem Plus von 6 3/4 Cent bei 6,42 1/2 $ und näherte sich damit dem Widerstand bei 6,46 $, während der Mai-Kontrakt einen zweiten Tag höher notierte und mit 6,76 1/2 $ ein weiteres neues Einmonatshoch erreichte. Nach einem weiteren Wintersturm am Wochenende wird es noch eine Weile dauern, bis die Aussaat in den nördlichen Maisanbaugebieten beginnt.

Heute Morgen notieren die Preise an der Cbot erneut leicht im Plus. Die Matif sollte den positiven Trend fortsetzten.

230418 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de