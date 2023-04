Agrar-Terminmarkt (17. April ’23) / Russland droht mit Ende des Korridors

Zum Wochenende konnte sich der Weizenpreis an der Matif wieder erholen. Es gab verschiedene Nachrichten, die für einen Anstieg gesorgt haben. Unter dem Strich hat der Weizenpreis in der letzten Woche nur 1,25 €/t verloren.

In den USA schloss der Mai-KC-Weizen mit einem Plus von 33 1/2 Cents bei $ 8,78 3/4, womit er nicht nur den Verlust vom Freitag von 18 1/4 Cents wettmachte, sondern auch auf Wochensicht 14 1/4 Cents höher schloss. Der Hauptverdächtige für den Aufwärtstrend am Freitag kommt einmal mehr aus Russland, wo erneut mit einem Rückzug aus der Schwarzmeer-Getreide-Initiative gedroht wurde, falls der Westen den russischen Forderungen nicht nachkommt. Dies war eine ständige Beschwerde Russlands, und es ist schwer zu sagen, wie ernst sie zu nehmen ist, aber aus irgendeinem Grund schienen die Händler motiviert.

In der laufenden Woche wird der Markt besonders auf Russland schauen, ob sich ein Rückzug aus dem Getreidekorridor bewahrheitet.

Der Rapspreis stand in der letzten Woche stärker unter Druck. Der Kurs verlor auf dem Fronttermin von 461,25 €/t auf 430,25 €/t. Die Fundamentaldaten sprechen einfach nicht für eine Trendumkehr.

Mai-Sojabohnen schlossen am Freitag mit einem Minus von 1/2 Cent bei $15,00 1/2 und lagen damit leicht über dem 100-Tage-Durchschnitt von $14,95, wobei sie im Wochenverlauf um 8 Cent zulegten.

230417 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de