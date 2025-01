Wo sich Österreichs Bauern informieren

Die sichere Versorgung mit Agrargütern in einer unsicheren Welt ist das Schwerpunktthema der diesjährigen Wintertagung. Ab 21. bis 30. Jänner in Wien, Wieselburg, Hatzendorf, St. Florian und Irdning.

Sie gilt seit vielen Jahrzehnten als Auftakt des agrarischen Jahreskalenders. Heuer findet die Wintertagung des Ökosozialen Forums Österreich (ÖSFO) zum 72. Mal statt. In ihren Fachgebieten führende Referenten diskutieren einmal mehr mit Vertretern aus der Land- und Forstwirtschaft über aktuelle Agrarfragen und notwendige Weichenstellungen.

Agrarpolitik

Am Eröffnungstag im Austria Center Vienna geht es laut ÖSFO-Generalsekretär Hans Mayrhofer von der Früh weg zur Sache: Nach einer Analyse der aktuellen weltpolitischen Situation durch Raschad Al-Khafaj von der FAO und dem Militärstrategen Franz-Stefan Gady stellen sich die beiden unter anderem mit Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig den Fragen aus dem Publikum.

Wie die Versorgungssicherheit in Österreich und Europa gewährleistet werden kann, diese Herausforderung wird heuer alle (nur noch sechs) Fachtage thematisch bestimmen. Ebenfalls am Eröffnungstag geben Umweltgeowissenschaftler Thilo Hofmann, Agrartechnologin Christina Umstätter und Wilhelm Windisch, Professor für Tierernährung, Einblicke, wie ein nachhaltiges Ernährungssystem in der EU umgesetzt werden kann.

Gemüse/Obstbau

Beim Fachtag Gemüse-, Obst- und Gartenbau am 23. Jänner in Schönbrunn geht es neben aktuellen Marktanforderungen und steigenden Kosten, den Erwartungen des Handels und der Kunden an die Produktion von Obst und Gemüse auch um die weitere Verfügbarkeit von Wirkstoffen im Pflanzenschutz sowie um neue klimafitte Kulturen.

Ackerbau

Stets gut besucht ist auch der Fachtag Ackerbau, diesmal am 27. Jänner am Francisco Josephinum in Wieselburg. Auf diesem dreht sich diesmal vieles um die Digitalisierung am Acker, um effiziente Anbaumethoden mit Fokus auf Bodenschonung und Wasserhaushalt, aber auch um den Umgang mit invasiven Arten.

Geflügel

Ein Pflichttermin für Geflügelproduzenten ist tags darauf am 28. Jänner der Fachtag in Hatzendorf. Auch dort geht es um Marktperspektiven, nachhaltige Stallpraktiken zur Reduktion von Treibhausgasen und um Fragen der Tiergesundheit etwa vor dem Hintergrund der Vogelgrippe.

Schweine

Schweinehalter treffen sich am 29. Jänner in St. Florian. Was gilt und was kommt auf ihre Branche zu, steht als Fragestellung hier am Programm, wie auch das Thema Haltungskennzeichnung samt Erfahrungen dazu, vorgetragen von einem Experten aus Deutschland.

Viehwirtschaft

Den Abschluss bildet traditionell der Fachtag Grünland- und Viehwirtschaft am 30. Jänner in Raumberg-Gumpenstein bei Irdning. Im Beisein des Landwirtschaftsministers und von LK Österreich-Präsident Josef Moosbrugger wird über Marktveränderungen und damit verbundene Chancen für die Milch- und Fleischwirtschaft debattiert. Mit Stallbau- und Managementthemen sowie Fragen rund um Maschinenkooperationen endet am späten Nachmittag Österreichs größte Agrarfachtagung 2025

Vor Ort und via Mediathek

Eine Teilnahme an der Wintertagung ist, anders als in den vergangenen Jahren und wie vor 2021, heuer wieder ausschließlich nur vor Ort und nicht mehr auch virtuell möglich. Die Fachtage Agrarpolitik sowie Viehwirtschaft können mit dem gültigen Ticket eines Fachtages später in der Mediathek abgerufen werden. Alle Infos und Kartenverkauf:

