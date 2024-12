Wenn Kühe Straßenbahn fahren

Kühe, die Straßenbahn fahren? Ja, so etwas gibt es. Auf den Linien D, 1, 2, 40, 41 und 43 fährt noch bis Weihnachten die gebrandete Bim der AMA-Marketing durch Wien. Die Aktion ist Teil der aktuellen Kampagne zum AMA-Gütesiegel-Modul Tierhaltung plus. Damit bringt die AMA-Marketing das Thema verbesserte Tierhaltung ins Rampenlicht. Denn die Anbringung einer Kuhbürste ist für alle Betriebe mit Tierhaltung plus verpflichtend – ein echter Wohlfühlfaktor, der laut Studien das Wohlbefinden der Tiere spürbar verbessert.

Kühe als Testimonials zeigen beispielsweise auch in einem TV-Spot, auf Plakaten oder an zahlreichen Öffi-Haltestellen, wie das Leben im Stall sein kann. Der Spot läuft aktuell sogar im Kino und sorgt dort für staunende Gesichter. Im November bot sich Konsument-innen und Konsumenten außerdem erstmals die Gelegenheit, live über die Streaming-

Plattform Twitch einen Blick in einen österreichischen Kuhstall zu werfen. Drei Kameras pro Stall ermöglichten es, die Kühe täglich von 9 bis 16 Uhr zu beobachten. Die Live-

Streams wurden auch in Straßenbahnen gezeigt.

„Mit unseren Sonderformaten und kreativen Umsetzungen schaffen wir Aufmerksamkeit, fördern die Interaktion mit unseren Zielgruppen und erhöhen so die Werbeerinnerung. Mit der Informationskampagne wollen wir dazu beitragen, die Bemühungen der über 13.000 Milchbäuerinnen und Milchbauern, die beim AMA-Gütesiegel Tierhaltung plus mitmachen, sichtbar zu machen“, sagt Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

