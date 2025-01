Die polnische Geflügelwirtschaft plant – trotz Vogelgrippe und Newcastle- Krankheit – im heurigen Jahr eine kräftige Expansion ihrer Produktion. Wie Agra-Europe unter Berufung auf den Nationalen Geflügelrat berichtet, will der mit Abstand größte Geflügelfleischproduzent der EU seine Erzeugung im heurigen Jahr um 200.000 Tonnen auf rund 3,4 Millionen Tonnen steigern. Vornehmlich seien die Übermengen für den Export bestimmt. Dem Gremium zufolge sollen die Ausfuhren um zehn Prozent auf knapp zwei Millionen Tonnen steigen. Neue Absatzmärkte macht man sich in Asien, besonders in China, aus.

- Bildquellen - Geflügelanlage Polen: Profotokris - stock.adobe.com