Vergangene Woche wurde bei der Generalversammlung der Jungen Landwirtschaft Österreich (JLW) der neue Vorstand gewählt.

Mit viel Engagement und Herzblut hat Martin Öhler die JLW in den vergangenen 3,5 Jahren geprägt. „Es war mir eine große Ehre, die JLW als Geschäftsführender Obmann zu leiten. Gemeinsam haben wir wichtige Projekte umgesetzt und den Verein als starke Stimme für junge Landwirtinnen und Landwirte etabliert. Ich übergebe den Verein mit Stolz an Alexander Schwab und wünsche ihm für seine neue Aufgabe alles Gute“, betont Öhler zum Abschied.

Neuer Obmann mit Leidenschaft für die Landwirtschaft

Der 29jährige Alexander Schwab, stammt aus Großwilfersdorf in der Steiermark. Mit seiner starken Verbundenheit zur Landwirtschaft setzt er sich aktiv für die Zukunft bäuerlicher Betriebe ein. Aufgrund seiner praktischen Erfahrung bringt der begeisterte Jäger frische Impulse in den Verein. „Landwirtschaft ist meine Leidenschaft. Es ist mir ein großes Anliegen, motivierte Agrarier zu vernetzen, denn nur gemeinsam können wir die Interessen unserer Branche stärken und unsere bäuerlichen Betriebe für die Zukunft rüsten. Ein weiterer Schwerpunkt wird die Konsumentenbildung sein, um der breiten Bevölkerung wieder mehr Bezug zur Landwirtschaft und zur Natur zu vermitteln,“ erklärt der neue Obmann.

Schwabs Stellvertreterin ist die Kärntnerin Ramona Rutrecht. Die 30jährige ist mit der Landwirtschaft im Lavanttal aufgewachsen. Nach ihrem Studium im Bereich nachhaltiges Lebensmittelmanagement in Graz sowie Agrar- und Ernährungswirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien hat sie sich der Förderung heimischer Qualitätsprodukte verschrieben. „Es ist mir eine große Ehre, als Vertreterin für Kärnten künftig bei der JLW mitwirken zu dürfen. Nach dem Motto ‚Österreichische Wertschöpfung braucht Wertschätzung‘ möchte ich die Qualität, die vom Stall bis auf den Teller produziert wird, in den Fokus rücken.“

