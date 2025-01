Neuer Geschäftsführer bei Efko

Mit der Übernahme der Gesamtleitung tritt Thomas Krahofer die Nachfolge von Klaus Hraby bei Österreichs größtem Sauergemüsehersteller an. In den letzten beiden Jahren verantwortete Krahofer die Bereiche Verkauf, Marketing, Finanzen, Controlling, Personal und Frischgemüse. Nun erweitert er als Geschäftsführer der gesamten Efko-Gruppe sein Aufgabengebiet. „Mein Ziel ist es, weiterhin ein gesundes Wachstum von Efko erfolgreich voranzutreiben und aktiv an der Gestaltung einer zukunftsfähigen Branche mitzuwirken. Die Werte von Efko bleiben dabei das stabile Fundament für eine erfolgreiche Zukunft“, betont Krahofer seine Vision für die Unternehmensführung.

Die Efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH am Standort Hinzenbach führt der 56-Jährige weiterhin gemeinsam mit Bernhard Stöhr.

Nach mehr als zehn Jahren in der Geschäftsführung stellt Klaus Hraby zukünftig seine Expertise in beratender Funktion zur Verfügung. Er konzentriert sich nun auf ausgewählte Projekte im Rohstoffbereich.

- Bildquellen - Download (12): efko