Der Schauspieler Sky du Mont (bekannt aus „Der Schuh des Manitu“) hatte sich im Herbst voll in die Nesseln gesetzt und in einem TV-Talk mit kruden Thesen pauschal gegen (deutsche) Milchbauern gehetzt. Sie würden ihre Kühe leiden lassen und „Kälber in Schichten in Container schmeissen, bis die unteren ersticken“. Nach massiven Protesten in den sozialen Medien räumte der Schauspieler seine Unwissenheit ein, entschuldigte sich für seine Aussagen und versprach einen Hofbesuch, um sich besser zu informieren. Diesen Besuch stattete er nun einem Hof in Niedersachsen ab und ließ sich dort über konventionelle Milchviehhaltung aufklären. Er habe eine ganze Branche in ein falsches Licht gerückt, das tue ihm sehr leid. Nach seinem Betriebsbesuch wisse er nun, wie es wirklich zugeht, und er sei dankbar für die Möglichkeit dazuzulernen, gab sich Sky du Mont zerknirscht.

Es kommt nicht oft vor, dass sich speziell Promis für unzulässige, oft auch ziemlich jenseitige Falschaussagen entschuldigen. Sollten Sie Sky du Mont demnächst mal begegnen – er zieht gerade der Liebe zu einer ORF NÖ-Journalistin wegen in den Raum St. Pölten – zollen sie ihm Hochachtung dafür. Es war vermutlich sein schwerster Auftritt bisher.

