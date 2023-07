Die Nummer zwei unter den hiesigen Supermarktbetreibern, die Rewe International AG, plant noch heuer 460 Mio. Euro in seine rund 1.300 Filialen sowie in IT und Logistik zu investieren, heißt es aus der Konzern-Zentrale in Wiener Neudorf. Zusätzlich seien bis zum Jahresende 42 neue Standorteröffnungen geplant, „darunter 26 allein bei Billa“, wie der Niederösterreichische Wirtschaftspressedienst den Rewe Vorstand Marcel Haraszti zitiert. Als Hemmschuh für das Wachstum erweise sich lediglich der Personalmangel. Im Konzern seien aktuell „Dreitausend vakante Stellen zu besetzen“, so Haraszti. Sowohl in der Distribution, als auch in den Filialen und der Logistik sei demnach Not am Mann.

Bereits jetzt verfügt Österreich mit über 60 Geschäften je 100.000 Einwohnern über die höchste Supermarktdichte Europas. Im Nachbarland Deutschland fällt die Filialkonzentration rund ein Drittel niedriger aus.

- Bildquellen - Supermarktfiliale: Heorshe - stock.adobe.com