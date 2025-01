Wie „Der Standard“ exklusiv berichtete, liegt bei Billa und Billa Plus derzeit Hühnerfleisch der Marke Clever im Regal, das von heimischen Gütesiegelbetrieben stammt. Auf der Verpackung ist dies allerdings nicht ersichtlich. Statt des staatlich kontrollierten AMA-Qualitätssiegels prangt auf dem Etikett das hauseigene Label „is heimisch“.

Für den Geschäftsführer der Geflügelwirtschaft Österreich (GWÖ), Michael Wurzer, ist das ein klarer Fall von gezielter Schwächung: „Wie können sich Konsumenten sicher sein, dass Richtlinien eingehalten werden?“ GWÖ-Obmann Markus Lukas stellt gegenüber der Tageszeitung klar: „Der Handel will Preisdruck ausüben und Qualitätskriterien wie Kontrollen umgehen.“ In einem Brief habe man Rewe-Österreich- Vorstand Marcel Haraszti um Klärung gebeten. Bis zu Redaktionsschluss der Bauern-Zeitung blieb dieser aber unbeantwortet. Rewe teilte nur mit, es gehe nicht darum, die Standards zu senken. Das Gütesiegel sei wegen der „einheitlichen Auszeichnung“ von Clever-Produkten nicht vorgesehen.

- Bildquellen - Fleischtheke Rewe: Privat