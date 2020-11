GAP-Verhandlungen: Köstinger übt scharfe Kritik an EU-Kommission

Die EU-Kommission kritisiert die Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), weil sie „unvereinbar“ mit Klima- und Umweltzielen der EU sei. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger wiederum sieht die Kommission gefordert, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren und die Positionen des EU-Parlaments und der EU-Mitgliedstaaten als Ko-Gesetzgeber zu respektieren.

Diesem Streit voran gehen die Trilog-Verhandlungen der drei EU-Institutionen, die in den nächsten Monaten zu einer finalen Einigung über die Ausgestaltung der neuen GAP kommen sollen. Parlament und Mitgliedstaaten haben ihrerseits ihre Positionen bereits bestimmt. Die Kommission hielt dazu fest: „Rat und Parlament senken die und gefährden damit die Fähigkeit der GAP, den Klimawandel zu bekämpfen und die Umwelt zu schützen. Dies könnte eine Neubewertung des Beitrags der Agrarausgaben zum Klimaschutz erfordern.“ Bekannterweise kritisieren Umwelt- und Klimaschützer, dass ein Großteil der Agrargelder weiterhin als Flächenprämien ausbezahlt wird. In den aktuellen Vorschlägen würden 30 % der Mittel der Direktzahlungen jedoch an Umwelt- und Klimamaßnahmen gebunden.

Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans hatte zudem vergangene Woche aufhorchen lassen indem er erklärte, auf Basis der genannten Kritikpunkte den Kommissionsvorschlag für die GAP-Reform eventuell zurückzuziehen. Damit würden die Verhandlungen zur GAP-Reform von vorne anfangen.

Die EU-Landwirtschaftsminister wehren sich massiv gegen diese Vorgehensweise. Ministerin Elisbeth Köstinger betonte: „Sowohl das Europäische Parlament als auch die Mitgliedstaaten haben ambitionierte Ökoregelungen vorgeschlagen, diese sucht man im Kommissionsvorschlag vergeblich. Unsere Bäuerinnen und Bauern haben es nicht verdient zum Spielball für kommissionsinterne Spielchen zu werden. Seriöse Verhandlungen sehen jedenfalls anders aus. Die Bäuerinnen und Bauern in ganz Europa hätten ein Recht auf klare Rahmenbedingungen und Planungssicherheit für die nächsten Jahre, damit sie weiter unsere Lebensmittel produzieren können. Die Lage sei wegen eines möglichen harten Brexits und internationaler Handelsabkommen wie EU-Mercosur ohnehin besonders angespannt.

Köstinger: Wo ist der Green Deal, wenn es um die Handelspolitik geht?

Die Landwirtschaft habe sich in den vergangenen Monaten einmal mehr als systemrelevanter Sektor erwiesen und sei für die Lebensmittelsicherheit in Europa essentiell, so Köstinger. Kurze Transportwege von Lebensmitteln seien Teil der Lösung, wenn es um die Erreichung der Klimaziele geht. „Die Landwirtschaft wird ihren Beitrag leisten, aber wir fordern denselben Ehrgeiz auch von anderen Sektoren. Wo ist eigentlich die Kommission, wenn es um die EU Handelspolitik geht? Wenn wir in Zukunft unsere nachhaltig produzierende Landwirtschaft mit Billigimporten und Produkten mit niedrigsten Produktionsstandards aus Übersee gefährden, dann ist der Europäische Green Deal erst rechtgescheitert. Ich fordere den Vizepräsidenten der EU-Kommission Frans Timmermanns auf, an den wirklich großen Schrauben zu drehen und sich klar gegen Handelsabkommen wie Mercosur zu stellen, die zu Lasten der europäischen Bäuerinnen und Bauern gehen würden“, so Köstinger.

- Bildquellen - Bundesministerin Elisabeth Kˆstinger Im Interview: BMLRT/Paul Gruber