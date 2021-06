FIH: Stabile Kälberpreise in Ried

Kälberversteigerung am 7. Juni 2021

Die Preise für die Fleckviehstierkälber sind derzeit, entsprechend dem üblichen Saisonverlauf, sehr hoch. Das Angebot auf der Versteigerung in Ried am 7. Juni war niedriger als zuletzt.

Der Durchschnittspreis bei den Fleckviehstierkälbern betrug € 5,22 netto, bei einem Durch-schnittsgewicht von 103 kg. Erneut sehr gefragt waren die Kreuzungskälber Fleckvieh x Weiß Blauer Belgier. Bei den Kuhkälbern für die Kalbinnenmast konnte die Nachfrage nicht gedeckt werden. Es blieben nahezu alle Kälber in der Region. Die meisten Kälber wurden von der Firma Wiestrading erworben.

Der FIH appelliert an die Verkäufer, für die Vermarktung ihrer Kälber die Versteigerungen nicht nur dann zu nützen, wenn die Kälberpreise unter Druck sind und bei der Vermarktung bei ab Hof wenig Nachfrage gegeben ist, sondern auch in Phasen, in denen die Kälber wirklich gefragt sind.

Die nächste Kälberversteigerung in Ried findet bereits wieder in zwei Wochen am 21. Juni statt, um rechtzeitige Anmeldung der Kälber wird ersucht.

Download: Marktbericht, 7.6.21