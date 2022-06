FIH: Kälber im Inland gefragt

So wie auch in den letzten Jahren erreichen die Kälberpreise gegen Jahresmitte ihren Höchststand. Der Durchschnittspreis bei den Fleckviehstierkälbern blieb am 27. Juni in Ried im Vergleich zum letzten Markt unverändert.

Die Fleckviehstierkälber waren bei den heimischen Mästern sehr gefragt und erzielten einen Durchschnittspreis von € 5,48 netto. Die bei jeder Versteigerung anwesenden Firmen Österreichische Rinderbörse und Wiestrading konnten bei dieser Versteigerung ihren Bedarf nicht ganz decken. Auch die Firma Zupfinger Livestock GmbH erwarb eine größere Anzahl an Kälbern. Der FIH geht davon aus, dass auch im Juli das Preisniveau stabil bleiben wird. Die Preisspanne reichte bei den Fleckviehstierkälbern von € 4,– netto bis € 6,30 netto.

Da um diese Jahreszeit das Kälberangebot in Salzburg und Tirol knapp ist, wurden durch einen Kälbermastbetrieb aus Tirol Kuhkälber erworben. Der Durchschnittspreis bei den Kuhkälbern stieg auf € 4,02 netto.

Der FIH bedankt sich bei allen Käufern, die an diesem Hochsommertag zur Versteigerung nach Ried gekommen sind. Die nächste Versteigerung findet bereits wieder in zwei Wochen am 11. Juli statt.

Download: Marktbericht, 27.6.22