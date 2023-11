Ferkelmarkt KW 47/’23: Ferkelknappheit nimmt zu

Auf Europas Ferkelmärkten führt eine stetig wachsende Nachfrage zunehmend zu Versorgungsengpässen. Weil das verfügbare Ferkelangebot nach wie vor stagniert und saisonbedingt in Kürze eher noch abnimmt, werden sich die Fehlmengen in den nächsten Wochen und Monaten weiter akkumulieren.

In Österreich ist die beschriebene Mangelsituation bereits deutlicher ausgeprägt als im übrigen EU-Raum. In der Vermittlung nehmen die Wartezeiten für Mäster beim Ferkelbezug schon spürbar zu.

Die heimische Ferkelnotierung wurde für die laufende Woche um 10 Cent angehoben auf 3,60 Euro/kg.

Notierung Ö-PIG-Ferkel KW 47/’23 – 20. bis 26. Nov.

(Euro/kg)

• Ö-PIG-Ferkel NÖ, OÖ, Stmk. 3,60 (+0,10)

Johann Stinglmayr, VLV

