Quelle: Privat

Die zum Rewe-Konzern gehörende Diskonterkette Penny, die hierzulande mehr als 300 Filialen unterhält, legt den heimischen Rind- und Schweinefleischproduzenten heuer ein besonderes bitteres Geschenk unter den Christbaum. Just in der vor allem für Rindfleisch wichtigsten Absatzphase des Jahres, bietet die Kette Rind- und Schweinefleisch aus Tschechien zu Aktionspreisen feil, wie der Verein Wirtschaften am Land diese Woche mitteilte. Zahlreiche Konsumenten hatten den Verein, der sich der Bewusstseinsbildung für agrarische Themen verschrieben hat, auf die Situation aufmerksam gemacht. In den Penny-Kühltheken soll etwa Rindsfaschiertes der hauseigenen Handelsmarke „Ich bin Österreich“ neben tschechischer Ware liegen. Das heimische Produkt sei (trotz Rabattierung) laut Auslobung immer noch knapp einen Euro teurer als das Import-Faschierte.

Konfrontation per offenem Brief

„Es ist unverständlich, dass ein großer Handelsakteur wie Penny mit massiven Preisnachlässen ausländisches Rindfleisch ins Regal holt, während heimische Bauernfamilien sich mit steigenden Kosten und sinkenden Einkommen auseinandersetzen müssen“, stellte Vereinsobmann Robert Pichler klar. Er fordert von der Kette per offenem Brief mehr Fairness und ein klares Bekenntnis zu österreichischer Ware. Das werde nämlich durch die Eigenmarke in der Werbung schon jetzt suggeriert, allerdings nicht umgesetzt. Pichler: „Hundert Prozent Österreich muss im gesamten Fleischsortiment abgebildet sein und darf sich nicht nur auf das plakative Aushängeschild der eigenen Marke beschränken.“ Wirtschaften am Land wollte im Schreiben außerdem wissen, ob Penny langfristig plant, verstärkt Importfleisch zu listen.

Penny argumentiert mit Teuerung

Der BauernZeitung hat die Penny-Führung mit den genannten Fragen konfrontiert. Dass derzeit auch Fleisch aus anderen EU-Ländern in den Kühltheken liegt, wird vom Unternehmen nicht bestritten. Dieses sei „eine Ergänzung“ zum „ausschließlich aus Österreich“ stammenden Eigenmarken- und Frischfleischangebot. Konkrete Zahlen welchen Anteil Importware am Sortiment einnimmt bleibt man allerdings schuldig. Ein Fehlverhalten erkennt die Geschäftsführung in der Zentrale in Wiener Neudorf dabei nicht, man wolle schlicht „auch in Zeiten der Teuerung ein attraktives Sortiment bieten“. Im Übrigen erfülle auch die ausländische Ware „hohe Qualitätsstandards“.

- Bildquellen - Etikett Faschiertes: Privat

Penny Aktionsware: Privat