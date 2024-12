Bauernbundpolitik 2024 „beständig verlässlich“

Bei den Wahlen habe sich der Bauernbund „als Bastion für die Volkspartei“ erwiesen, betonen Präsident Georg Strasser und Direktor David Süß. Die Kandidatinnen und Kandidaten des Bauernbundes wurden „für eine beständige und verlässliche Politik“ mit mehr als 150.000 Vorzugsstimmen bestätigt. Bei den Regierungsverhandlungen nun mit am Tisch gibt der Bauernbund jetzt „alles für unsere Bauernfamilien“, so Strasser.

Zahlreiche Projekte, die in der Bauernbund-Arbeitsbilanz 2024 aufgelistet werden, „bringen substanzielle Verbesserungen für die Bäuerinnen und Bauern in Österreich“, heißt es aus der Bauernbund-Zentrale in der Wiener Brucknerstraße.

David Süß: „2024 war das Jahr der vielen Extreme. Die großen Niederschläge insbesondere im Osten Österreichs im September 2024 haben das Land in Atem gehalten. Während ganze Existenzen vom Hochwasser gefährdet wurden, waren es die Bäuerinnen und Bauern, die zuallererst geholfen haben, in den Reihen der Freiwilligen Feuerwehren, aber auch privat und durch Bereitstellung ihrer Gerätschaften. Die Aufräumarbeiten haben den unschätzbaren Wert des Zusammenhalts in der Landwirtschaft und der Gesellschaft aufs Neue gezeigt.“

Georg Strasser: „2024 war auch ein Superwahljahr. Im EU-Parlament konnte die linke Mehrheit gebrochen werden. Alexander Bernhuber wurde mit 44.640 Vorzugsstimmen wieder zum bäuerlichen Vertreter gewählt.“

Während andere Parteien „mit den Ängsten der Menschen spielen“, sei die Antwort des Bauernbundes darauf „eine beständige und verlässliche Politik der Mitte“, sagen Stasser und Süß. „Der Bauernbund hat bei der Nationalratswahl jedenfalls geliefert: Unsere Kandidaten haben großen Rückhalt und erreichten gemeinsam über 150.000 Vorzugsstimmen – jeder der 15 bäuerlichen Abgeordneten im Schnitt 7.000.“

Der Bauernbund habe sich bei den beiden genannten Wahlen „als Bastion für die Volkspartei“ erwiesen. „In den laufenden Regierungsverhandlungen geben wir alles für unsere Bauernfamilien. Denn nur wer am Verhandlungstisch sitzt, kann auch für seine Interessen kämpfen“, so Strasser.

Die Arbeitsbilanz

Sie umfasst ingesamt 19 Punkte:

Das Impulsprogramm Landwirtschaft mit erstmaliger Auszahlung im Dezember.

In Summe werden insgesamt 1,4 Mrd. Euro an Österreichs Landwirtschaft ausbezahlt. Mit dem Agrardieselpaket die Lebensmittelproduktion entlasten.

Das Agrardiesel-Paket besteht aus mehreren Teilen. Es umfasst die CO 2-Steuer-Rückvergütung von 2022-2024 (25,5 Cent pro Liter Diesel); den Bodenbewirtschaftungsbeitrag (17 Cent/Liter). Insgesamt ergibt das für 2024 eine Entlastung von 42,5 Cent/Liter Diesel. Überwiesen wird das Geld an die Landwirte noch im Dezember 2024. Außerdem folgt die Mineralölsteuervergütung (je 7 Cent pro Liter und Jahr für zweite Halbjahr 2023 und 2024, auch 2025). Ausbezahlt wird die Vergütung für 2023/24 im ersten Halbjahr 2025. Wolf-Schutzstatus soll gesenkt werden.

Auch der Bauernbund hat beharrlich eine Herabsenkung des Wolf-Schutzstatus in der zuständigen Berner Konvention gefordert. Dem wurde im Dezember zugestimmt. Nun muss noch einer Regulierung des Wolfsbestandes auch über die FFH-Richtlinie der EU zugestimmt werden. Entwaldungsverordnung: Bürokratiemonster um ein Jahr verschoben Waldfonds: Notwendige Aufstockung erreicht Bäuerliche Pensionen um 4,6 Prozent erhöht UV-Renten werden nicht mehr von der Ausgleichszulage abgezogen Einheitswerte wurden abgesichert Verpflichtende feste Güllegrubenabdeckung wurde abgewendet Soforthilfe für Erzeuger in den Sektoren Obst und Wein 2024 Neuerungen im ÖPUL für Bio-Betriebe Klare Positionierung gegen Laborfleisch Land- und forstwirtschaftliches Berufsausbildungsgesetz (LFBAG) beschlossen Stromkostenbremse für Landwirte bis 2025 verlängert SUR-Pflanzenschutzrichtlinie wurde Vorschlag zurückgezogen EU-Herkunftskennzeichnung für Honig erwirkt AMA-Gütesiegel für Brot und Backwaren eingeführt Umsatzsteuerbefreiung für die Anschaffung von Photovoltaikanlagen Mitarbeit am Strategieprozess Vision 2028+ des Landwirtschaftsministers

