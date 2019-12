AMA: Hauptauszahlung von in Summe mehr als 1,2 Mrd. Euro

Die Agrarmarkt Austria (AMA) startete am 18. Dezember mit der Hauptauszahlung für das Antragsjahr 2019. Dabei werden die Gelder für die Direktzahlungen zu 100 % angewiesen, beim Österreichischen Agrarumweltprogramm (ÖPUL) und der Ausgleichszulage (AZ) für benachteiligte Gebiete sind es 75 % der voraussichtlichen Zahlungen. Zudem werden bei diesem Termin auch Nachberechnungen der Vorjahre berücksichtigt. Laut dem AMA-Vorstandsvorsitzenden Günter Griesmayr werden in Summe über 1,2 Mrd. Euro angewiesen und damit “ein Großteil der Gelder für die erbrachten Leistungen für ÖPUL, AZ und Direktzahlungen im Rahmen der Antragstellung 2019”.

337,8 Mio. Euro für ÖPUL und 193,5 Mio. Euro für AZ

Das ÖPUL 2015 basiert auf dem Programm zur “Entwicklung des ländlichen Raums 2014 bis 2020”. Um den Vorgaben der EU zu entsprechen und dennoch eine Zahlung gewähren zu können, erfolgt für das Antragsjahr 2019, wie schon in den Vorjahren, eine Zahlung des voraussichtlich zu gewährenden Betrages in der Höhe von 75 % an alle ÖPUL- und AZ-Antragsteller.



Das ÖPUL-Auszahlungsvolumen beträgt rund 337,8 Mio. Euro, für die AZ sind es rund 193,5 Mio. Euro. Die Restzahlung erfolgt voraussichtlich am 29. April 2020.

Direktzahlungen für 99,5% der Antragsteller

An Direktzahlungen, die in einzelne Maßnahmen unterteilt sind, werden österreichweit rund 679 Mio. Euro überwiesen. Eine Zahlungsanweisung darf gemäß geltenden EU-Vorgaben erst nach Abschluss sämtlicher Kontrollen zur Beihilfefähigkeit eines Antrages erfolgen.



“Die Anzahl der nicht berücksichtigten Betriebe konnte in den letzten Jahren durch verschiedene Maßnahmen auf ein geringes Maß gesenkt werden. Das bedeutet, dass bereits 99,5% der Betriebe, die Direktzahlungen beantragt haben, im Zuge dieses Termins ausgezahlt werden”, so Griesmayr.



Direktzahlungen über 2.000 Euro sind gemäß EU-Verordnung 2017/1236 im Rahmen der sogenannten Haushaltsdisziplin, wie auch schon in den Jahren davor, um rund 1,4 % zu kürzen. Dieser Kürzungsbetrag konnte jedoch in den Vorjahren wieder auf Basis geltender EU-Verordnungen an die Antragsteller rückerstattet werden. Es ist davon auszugehen, dass dies auch im Jahr 2020 der Fall sein wird.

45,5 Mio. Euro für Projektförderung

Außerdem erhalten am 18. Dezember 2.263 Betriebe im Rahmen der “Ländlichen Entwicklung – Projektförderung” rund 45,54 Mio. Euro. Ein großer Teil davon betrifft die Maßnahme “Investition in die landwirtschaftliche Erzeugung” mit einer Auszahlungssumme von rund 11,29 Mio. Euro.

Bescheid- und Mitteilungsversand

Die Bescheide und Mitteilungen zu den Abrechnungen werden am 10. Jänner 2020 versandt. Darin wird einzelbetrieblich genau erläutert, wie sich die jeweiligen Auszahlungsbeträge konkret zusammensetzen und errechnen. Wesentlich ist, dass für allfällige Beschwerden gegen Bescheide oder Einsprüche gegen Mitteilungen die Frist mit der Zustellung zu laufen beginnt. Nähere Informationen zu den Auszahlungsbeträgen können aus den einzelnen Merkblättern der AMA (insbesondere Prämienhöhen oder -auflagen im Detail) entnommen werden.

Informationen unter www.eama.at

Unter www.eama.at im Bereich “Konto” kann der aktuelle Stand des AMA-Förderkontos eingesehen werden. Die Auszahlungsmitteilungen beziehungsweise die Auszahlungsbescheide sind ab 10. Jänner 2020 betriebsbezogen im Bereich “ePostkasten” einsehbar. ÖPUL-Teilnehmer können ab 10. Jänner 2020 im ÖPUL-Abrechnungsreport einfach nachvollziehen, welche Daten im Detail für die Berechnung herangezogen wurden und aus welchen Prämien sich die Auszahlung zusammensetzt.



Zusätzlich bietet die AMA eine Hotline (Tel.-Nr. 050 3151 99) an beziehungsweise stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksbauernkammer/Außenstelle/Bezirksreferat gerne zur Verfügung.



Fragen und Antworten zur Auszahlung gibt die AMA unter folgendem Link: https://www.ama.at/Allgemein/Presse/Wichtige-Informationen/2019/Fragen-und-Antworten-zur-Auszahlung-im-Dezember.

