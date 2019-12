RZO: Jahresabschlussversteigerung bringt sehr erfreuliche Preise

245. Zuchtrinder- und Kälberversteigerung in Freistadt am 18. Dezember 2019

Die letzte RZO-Versteigerung des Jahres 2019 in Freistadt fand bei fast frühlingshaften Temperaturen statt und verlief bei allen Kategorien sehr erfreulich bzw. wurde bei den kleinträchtigen Kalbinnen ein Jahreshöchst-Durchschnittspreis erzielt.

Die sechs angebotenen Stiere wurden restlos verkauft. Den Tageshöchstpreis mit € 2.240,- erzielte ein Kreuzungsstier im Herdebuch C mit 25% RF-Anteil.

Die Kühe der Klasse I – diesmal fast zwei Drittel der angebotenen Kühe – erzielten über € 2.000,- im Durschschnitt. Auch die Kühe der Klasse B konnten – je nach Milchmenge – zu ansprechenden Preisen vermarktet werden.

Bei den Kalbinnen über sieben Monate trächtig gelang es, fast € 1.900,- im Durchschnitt zu erzielen. Getoppt wurde dieser Preis von den kleinträchtigen Kalbinnen, die für den Export in die verschiedensten Länder durch mehrere Firmen angekauft wurden. Der Durchschnittspreis von € 1.964,- in dieser Kategorie gilt als Jahreshöchstpreis.

Bei den Kälbern konnte ebenfalls ein sehr ansprechendes Ergebnis erzielt werden. Bei einem fast restlosen Verkauf gelang es, bei allen Kategorien diesmal überdurchschnittliche Preise zu erzielen.

Aufgrund der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage ersucht der RZO, die Anmeldefristen für die nächsten Versteigerungen zu beachten: Nutzkälberversteigerung am Do, 2. Jänner (Anmeldeschluss: 27. Dezember 2019); Zuchtrinder- und Kälberversteigerung am Mi, 15. Jänner (Anmeldeschluss Großrinder: 27. Dezember 2019).

