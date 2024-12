Agrar-Terminmarkt (9. Dezember ’24) / Die verbesserten Weizenpreise gefallen nicht allen

Die Weizenmärkte bewegten sich am Freitag zwischen einem lebhaften Maismarkt und einem eher verhaltenen Sojabohnenmarkt. Der Markt hat überraschend positiv auf die am Donnerstag von Statistics Canada veröffentlichten höheren Schätzungen für die kanadische Weizenproduktion reagiert, die mit den USDA-Erwartungen für die Produktion im Jahr 2024 übereinstimmten und weniger als von den Händlern erwartet gemeldet wurden.

Die lezten Preissteigerungen gefallen nicht allen Analysten, seit Freitag versucht man wieder Einfluss auf dem Markt zu nehmen. In den USA wo die Exporte deutlich über dem Vorjahr liegen, wird wieder das Argument angebacht, dass es keine Nachfrage gibt.

Die Mais-Futures durchbrachen am Donnerstag den technischen Widerstand und bauten diese Dynamik mit einem starken Durchbruch aus, um die Woche zu beenden, trotz des geringeren Handelsvolumens. Der Markt scheint sich einig zu sein, dass die Maisendbestände im WASDE Bericht des USDA vom Dienstag um 18 Uhr in der nächsten Woche weiter schrumpfen werden.

Heute Morgen notieren die Weizenpreise im Plus. Die Sojabohnen im Minus.

241209 Terminmarktnotierungen

