Agrar-Terminmarkt (9. August ’24) / Matif-Weizen im Plus, geringes Angebot am Kassamarkt

Gestern konnte der Weizen an der Matif sich dem Druck der Cbot etwas entziehen. Am Nachmittag setzte wieder das gleiche Spiel wie in den letzten Tagen ein. Die Preise an der Cbot drehten vom Plus ins Minus. Der Preis ab der Matif drehte aber diese mal nicht ins Minus. Nach einer kurzen Schwäche legte dieser sogar zu.

Der Kassamarkt verhält sich weiterhin sehr verhalten. Die Verkäufer halten sich zum jetzigen Zeitpunkt sehr zurück. Sollte es in Frankreich wirklich 8 bis 10 Mio. t weniger Weizen geben als in der vorigen Saison, dann wäre dies eine Kathastrophe. Anscheinend ist die Problemlage aber noch nicht bei allen angekommen. Denn damit hätte einer der wichtigsten Exporteure weniger zur Verfügung. Die USA könnten aufgrund Ihrer Lage diese Lücke nicht füllen.

Auch der Rapspreis konnte gestern wieder deutlich zulegen. In der Summer der letzten beiden Tage konnte der Preis sich um 20 €/t vom Tief erholen. Die Sonnenblumen im Osten Europas und der Ukraine sind weiterhin von der Hitze und Trockenheit stark betroffen. Dies könnte zu deutlichen Produktionskürzen am Montag im USA Bericht führen.

Das gleiche gilt auch für den Mais. In der EU könnte das Defizit an Körnermais in der nächsten Saison größer ausfallen, als in dieser Saison. Heute Morgen notieren die Preise an der Cbot im Plus.

240809 Terminmarktnotierungen

