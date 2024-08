Agrar-Terminmarkt (8. August ’24) / Trockenheit im Osten der EU und in der Ukraine

In den vergangenen Tagen ist der Weizenmarkt mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Es hat aber den Anschein, dass vor allem die Matif fester notieren könnte.

In Österreich wurde laut Raiffeisen eine durchschnittliche Ernte eingefahren. Allerdings wird von sehr unterschiedlichen Qualitäten berichtet.

Die Fonds bringen immer wieder Druck aus den USA auf den Weizenmarkt. Sie nehmen dabei aber stets nur die Situation in den USA wahr. Dort geht eine gute Ernte zu Ende. Das USDA hatte in seinem letzten Bericht die Endbestände noch einmal nach oben korrigiert. Dies geschah vor allem, weil die Ernten in den Importländern gestiegen sind.

In Frankreich soll die Ernte diese Woche abgeschlossen werden. Der Mais hat von den Regenfällen der letzten Wochen profitiert und steht in einigen Regionen mehr als gut. Im Osten der EU breitet sich die Trockenheit weiter aus. Auch in der Ukraine sieht es derzeit immer schlechter aus. Darunter leidet auch die Sonnenblumenproduktion. Was den Raps etwas positiv beeinflussen könnte.

Heute Morgen notieren die Preise an der Cbot leicht im Plus. Dies könnte auch die Matif weiter positiv beeinflussen.

