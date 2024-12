Agrar-Terminmarkt (6. Dezember ’24) / Weizen springt zweistellig nach oben

Weizen erlebte einen guten Tag mit zweistelligen Zuwächsen sowohl in Chicago als auch in Kansas City, und Minneapolis lag nicht weit dahinter. Der Weizen profitierte von einem deutlich niedrigeren US-Dollar-Index und der Unterstützung durch Mais- und Sojabohnen-Futures. Auch an der Matif konnte der Weizen kontinuierlich 6 €/t gewinnen.

Derzeit sind 29 % der US-Winterweizenanbauflächen von Trockenheit betroffen, 1 % mehr als letzte Woche, aber eine deutliche Verbesserung gegenüber 62 % Ende Oktober. Günstige Bedingungen könnten den Preisanstieg begrenzen.

Sojabohnen machten die Verluste vom Mittwoch wieder wett und schlossen nahe dem oberen Ende ihrer Handelsspanne. Die Exportverkäufe waren stark, und der Dollar gab nach, was beides den Sojabohnen zugute kam. Sojabohnenmehl beendete den Tag nur leicht schwächer, während Sojabohnenöl höher gehandelt wurde und Sojabohnen anführte.Unterstützt durch die Stärke des Weizenmarktes und die starken Exportverkäufe am Donnerstagmorgen kam es zu Käufen auf dem Maismarkt. März-Mais schloss auf dem höchsten Stand der letzten sieben Sitzungen.

241206 Terminmarktnotierungen

www.ks-agrar.de