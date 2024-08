Agrar-Terminmarkt (6. August ’24) / “Verrückter” Markt – CboT im Plus, Matif im Minus

Das ist schon ein verrückter Markt! An der Matif verlieren alle Notierungen deutlich, der September-Weizen 4 €/t, der Mais 3€/t und der Raps schmiert mit einem Minus von 18,50 €/t regelrecht ab, während die Kurse an der CboT noch einmal “die Kurve kriegen” und im “grünen Bereich” enden.

Vor allem die Sojabohne, die die Rapskurse in letzter Zeit unter Druck setzte, konnte deutlich nach oben korrigieren und schloß mit einem Plus von 15 ct/bu. Es ist möglich, dass Hedge-Fonds-Gelder aus dem Aktienmarkt in den überverkauften Getreidemarkt flossen, um Short-Positionen einzudecken und Gewinne zu mitzunehmen. Die US-Exportinspektionen für Weizen 24/25 erhöhtensich insgesamt auf 130 mb, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allerdings liegen die Inspektionen leicht hinter den Schätzungen des USDA zurück.

Nach Angaben von IKAR lag der Preis für russischen Weizen in der letzten Woche bei 221 $/t FOB. Das ist ein Anstieg um 1 $ gegenüber der Vorwoche. Laut SovEcon exportierte Russland in der vergangenen Woche 1,06 Mio. t Getreide, davon 930 Mio. t Weizen. Die Gesamtexporte lagen damit über den 1,0 Mio. t der Vorwoche.

Die Kurse an der Matif müßten heute erst einmal die CboT gewinne von gestern nachholen

240806 Terminmarktnotierungen

