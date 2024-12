Agrar-Terminmarkt (5. Dezember ’24) / Weizen stabil, Soja unter Druck

Die Weizenfutures zeigen trotz kurzfristiger Schwankungen

seit drei Tagen eine stabile Entwicklung, wobei der KC-März-

Kontrakt immer wieder in den Bereich von 5,42 $

zurückkehrt. Global belasten günstige Preise aus Russland

und Argentinien sowie eine überdurchschnittliche Ernte in

Australien, während in den USA die Winterweizenernte stabil

bleibt. Spannend bleibt der Einfluss des bevorstehenden

kanadischen Ernteberichts und der potenziellen Anpassungen

im USDA-WASDE-Bericht. Die Matif kann sich ebenaflls auf

den aktuelle Niveaus halten. Die Sojabohnen-Futures

stehen unter Druck, da die Erwartungen an eine

Rekordernte in Südamerika die positiven

Fundamentaldaten von Sojaöl überwiegen. Günstige

Wetterbedingungen in Brasilien und potenziell sinkende

chinesische Importe belasten den Markt zusätzlich.

Technisch bewegt sich der Markt seitwärts, während

Händler auf die kommenden USDA-Berichte und globale

Entwicklungen blicken. Der Rapspreis kann sich über den

Unterstützungen halten. Am Kassamarkt kommt es

immer zu Abschlüssen.

241205 Terminmarktnotierungen

