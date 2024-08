Agrar-Terminmarkt (5. August ’24) / In der Wochenbilanz liegt Weizen leicht im Plus

Der Weizen an der Matif konnte die Vorwoche am Freitag mit einem Plus von 2,50 €/t schließen.

Der Raps verlor dagegen trotz schlechter Ernte in Europa 8 €/t im Wochenverlauf. Der Grund dafür sind die schwacen Preise der Sojabohnen, die den gesamten Ölsaatenkomplex unter Druck setzten. Diese haben sich mittlerweile auf einem Tiefststand von um die 1025 ct/bu eingependelt.

Auch der Mais verlor an der Matif 3,50 €/t und schloss bei 206 €/t.

In den USAverzeichnete der Weizen am Freitag in allen drei Kategorien Zuwächse, ebenso wie Mais und Sojabohnen, obwohl der Aktienmarkt nach dem schwachen Arbeitsmarktbericht deutliche Verluste hinnehmen musste. Es scheint, dass die Anleger angesichts einer möglichen Abschwächung der US-Wirtschaft Gewinne mitnahmen, darunter auch Fonds, die Short-Positionen bei Getreide zurückkauften.

Darüber hinaus fiel der US-Dollar deutlich auf den niedrigsten Stand seit dem 21. März, was den Getreidemärkten Unterstützung bot. Die argentinische Weizenernte wurde in der vergangenen Woche nur noch zu 31 % als gut bis ausgezeichnet eingestuft, was einem Rückgang von 8 % gegenüber der Vorwoche entspricht. Die liegt vor allem am fehlenden Niederschlag.

240805 Terminmarktnotierungen

www.ks-agrar.de