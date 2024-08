Agrar-Terminmarkt (31. Juli ’24) / Weizen zeigt Erholung

Gestern konnte der Weizen an der Matif, nachdem sie in fünf aufeinander folgenden Sitzungen im Minus schloß, einmal richtig zulegen und die Verluste der letzten drei Sitzungen ausgleichen.Auch der Raps und der Mais konnten sich etwas erholen. Der Weizenkomplex in den USA verzeichnete einen uneinheitlichen Handelsschluss: Chicago beendete die Sitzung mit leichten Gewinnen, während Kansas City und Minneapolis uneinheitlich bis rückläufig waren. Die Stärke von Chicago folgte auf einen schwachen Start, der wahrscheinlich durch einen stark gesunkenen US-Dollar-Index und einen starken Schlusskurs für Matif-Weizen nach anfänglicher Schwäche unterstützt wurde.

Uneinigkeit bei Soja

Günstiges Wetter in Australien könnte zu einem Anstieg der Weizenernte dort führen. Einige Schätzungen gehen inzwischen von bis zu 30 Mio. t aus, während das USDA derzeit von 29 Mio. t ausgeht. Zum Vergleich: Die letztjährige Ernte belief sich auf 26 Mio. t. Bei der Weizenernte in Frankreich rechnet man mit Verlusten zwischen 15 und 28%. Der Sojakomplex war gestern uneinheitlich: Sojaschrot schloss niedriger, während Sojaöl höher notierte. Sojabohnen schlossen den Tag leicht höher, nachdem sie zuvor neue Jahrestiefststände erreicht hatten.

240801 Terminmarktnotierungen

www.ks-agrar.de