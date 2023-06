Agrar-Terminmarkt (28. Juni ’23) / Regen im US-Cornbelt wirkt bis Europa

Was so ein paar Regenschauer im Corn-Belt doch auslösen können. Die Märkte reagieren gestern sehr heftig auf den Wetterausblick. Bis zur nächsten Wochen werden wir sehen, was dann tatsächlich an Regen fallen wird. In den letzten Monaten stimmte das in der Regel nicht mit den Prognosen überein.

US-Dezember-Mais fiel am Dienstag um 27 1/4 Cent auf 5,61 $ und fiel damit ebenso stark zurück wie die Preise zu Beginn des Monats und hält sich zumindest vorerst über dem 100-Tage-Durchschnitt von 5,56 $. Mais befindet sich inmitten einer volatilen, sommerlichen Wetterrallye, in der er zwischen schlechten frühen Produktionsbedingungen und der Hoffnung auf vermehrte Regenfälle, insbesondere in den trockensten Gebieten hin und her gerissen ist.

September-KC-Weizen fiel um 28 3/4 Cents auf $ 8,39 1/2, ein weiterer Verlust, nachdem er den Widerstand bei $ 9,00 überwunden hatte, der den Schlusskurs vom Dienstag wieder in die Nähe des 100-Tage-Durchschnitts bei $ 8,28 brachte. Die Weizenpreise wurden im Juni weitgehend von den Maispreisen beflügelt, aber im Moment tendieren die Preise für die Septemberkontrakte aller drei US-Weizensorten seitwärts.

Der Weizenpreis an der Matif orientiert sich sehr an den US Preisen. Wir sind sehr gespannt, wie die Ernte in Deutschland ausfallen wird. Matif sollte heute etwas korrigieren.

230628 Terminmarktnotierungen

Quelle: www.ks-agrar.de