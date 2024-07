Agrar-Terminmarkt (25. Juli ’24) / Cbot könnte Matif stützen

September-HRW-Weizen schloss gestern mit einem Minus von 6 $ bei 5,61 $ 1/2, die interessantesten Gebiete sind aber derzeit die für Frühjahrsweizen. Nach wochenlanger Trockenheit im Westen der USA und in den westlichen Prärien Kanadas lenken Waldbrände die Aufmerksamkeit auf die heißen und trockenen Bedingungen in diesen Gebieten. In Frankreich und Deutschland ist die Ernte in vollem Gange. Die Meldungen sind sehr unterschiedlich, aber eines ist klar: Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es in Deutschland so aus, dass es im Durchschnitt 10 bis 20 Prozent weniger Weizen geben wird als in der letzten Saison. Auch die Qualitäten sind sehr unterschiedlich. Für Frankreich zeichnet sich das gleiche Bild ab. Auch die Rapserträge können sich kaum verbessern und liegen deutlich unter dem Vorjahr.

Die Prämien am Kassamarkt bleiben stabil. US-Sojabohnen schlossen am Donnerstag mit einem Plus von 15 1/2 Cents bei $ 10,79 1/2 und machten damit den Verlust vom Mittwoch wieder wett, wobei die anhaltende Unterstützung durch trockenere und wärmere Prognosen und ein gutes Kaufinteresse an US-Sojabohnen zum Tragen kam. Heute Morgen notieren die Preise an der Cbot leicht im Plus. Dies könnte auch die Matif stützen.

240725 Terminmarktnotierungen

