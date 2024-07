Agrar-Terminmarkt (24. Juli ’24) / Raps unter Druck

Die Unsicherheit am Markt hält an. Der Weizenpreis an der Matif konnte sich gegen Nachmittag von den Tagestiefstständen etwas erholen und drehte teilweise sogar ins Plus. Das Angebot am Kassamarkt ist weiterhin sehr knapp. Wir haben den Eindruck, dass kaum landwirtschaftliche Ware am Markt angeboten wird. In den nächsten Tagen wird die Ernte witterungsbedingt ihren Höhepunkt erreichen, dann wird sich zeigen, ob der Verkaufsdruck zunehmen kann. Sollte dies nicht der Fall sein, würde dies den Markt sehr überraschen. Die Basis hat in den letzten beiden Tagen weiter zugelegt.

Der Rapspreis kam gestern deutlich unter Druck, nachdem er die Marke von 500 €/t nicht überwinden konnte. Vor allem der Fronttermin musste deutlich Federn lassen. Aber auch beim Raps haben sich die Prämien am Kassamarkt in den letzten Tagen freundlich entwickelt. Es wäre durchaus zu überlegen, ob vor diesem Hintergrund keine Prämienkontrakte auf den hinteren Terminen abgeschlossen werden sollten. Die Erträge liegen weiterhin unter denen der Vorjahre und die Ölgehalte sind derzeit noch unterdurchschnittlich. Die Preise an der Cbot sind heute Morgen leicht rückläufig. Ein Boden scheint gefunden zu sein.

240724 Terminmarktnotierungen

